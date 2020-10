LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: vince Gaudu, Roglic conserva la maglia roja, crolla Chaves (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA TAPPA 17.38 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.36 Domani la tappa regina della Vuelta, con arrivo in salita sul mitico Angliru, paragonabile ai nostri Mortirolo o Zoncolan. Saranno 12,4 km al 9,9% di pendenza media e massima del 23,5%! 17.35 Grazie alla fuga da lontano, Soler è risalito dalla decima alla sesta posizione ed ora si trova a soli 2’02” da Roglic. Due le posizioni guadagnate da Gaudu, che ora vede la top10 distante appena 19″. 17.33 La nuova classifica generale: 1 PRIMOŽ Roglic 1 TEAM JUMBO – VISMA 45H 20′ 31” – B : 42” – 2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLA TAPPA 17.38 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.36 Domani la tappa regina della, con arrivo in salita sul mitico Angliru, paragonabile ai nostri Mortirolo o Zoncolan. Saranno 12,4 km al 9,9% di pendenza media e massima del 23,5%! 17.35 Grazie alla fuga da lontano, Soler è risalito dalla decima alla sesta posizione ed ora si trova a soli 2’02” da. Due le posizioni guadagnate da, che ora vede la top10 distante appena 19″. 17.33 La nuova classifica generale: 1 PRIMOŽ1 TEAM JUMBO – VISMA 45H 20′ 31” – B : 42” – 2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS ...

