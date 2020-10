A Roma parte la riqualificazione dell’area Quattro Venti

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 31 ottobre 2020) La Giunta Raggi dà il via alladell’area verde di viale dei, a Monteverde. È stato approvato il progetto realizzato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale che sarà realizzato grazie allo stanziamento di 474mila euro: 405mila il costo dei lavori più le spese fisse. A breve sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di restyling dell’area situata nel Municipio XII che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’area cani, orti urbani ed un percorso fitness. “Con questo progetto realizziamo alcuni importanti interper restituire ai cittadini un giardino pulito, bello e funzionale dove far giocare i bambini in sicurezza, accogliere i cani in un’apposita area, praticare sport e ...