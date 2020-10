De Luca chiude asili e nidi. E ironizza sulla “bimba ogm” che piange perché vuole andare a scuola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova stretta in Campania. Da lunedì Vincenzo De Luca dice stop anche alle scuole dell’infanzia. nidi e asili chiusi fino al 14 novembre. Lo prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal governatore sceriffo che proroga anche la zona rossa di Arzano, in provincia di Napoli. De Luca chiude anche asili e nidi fino al 14 novembre “Si è parlato di chiudere Milano e Napoli. Nessuno dica stupidaggini e nessuno si permetta di immaginare misure ‘mezze mezze’. Così De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Come sempre spara ad alzo zero, accusa il governo di ritardi gravissimi. E si atteggia a salvatore incompreso della patria. “Per il livello di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova stretta in Campania. Da lunedì Vincenzo Dedice stop anche alle scuole dell’infanzia.chiusi fino al 14 novembre. Lo prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal governatore sceriffo che proroga anche la zona rossa di Arzano, in provincia di Napoli. Deanchefino al 14 novembre “Si è parlato dire Milano e Napoli. Nessuno dica stupidaggini e nessuno si permetta di immaginare misure ‘mezze mezze’. Così Denel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Come sempre spara ad alzo zero, accusa il governo di ritardi gravissimi. E si atteggia a salvatore incompreso della patria. “Per il livello di ...

