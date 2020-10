Carmen Di Pietro Instagram, selfie paradisiaco: «Più sensuale di Sophia Loren…» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dei post su Instagram di Carmen Di Pietro non colpiscono soltanto gli scatti pubblicati dall’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, ma anche (o forse dovremmo dire soprattutto) i complimenti esilaranti dei fan. Carmen di Pietro piace: a 55 anni compiuti, la showgirl fa ancora sognare col suo fisico ben curato. A rendere particolarmente attraente la soubrette pure la sua contagiosa simpatia, la capacità di non prendersi troppo sul serio. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali Instagram, favolosa al Vaticano: «Con questo colore ti faranno cardinale…» Carmen Di Pietro Instagram, selfie paradisiaco: «Più ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dei post sudiDinon colpiscono soltanto gli scatti pubblicati dall’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, ma anche (o forse dovremmo dire soprattutto) i complimenti esilaranti dei fan.dipiace: a 55 anni compiuti, la showgirl fa ancora sognare col suo fisico ben curato. A rendere particolarmente attraente la soubrette pure la sua contagiosa simpatia, la capacità di non prendersi troppo sul serio. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali, favolosa al Vaticano: «Con questo colore ti faranno cardinale…»Di: «Più ...

CristinaKoa : NON XIAOJUM PARAGONATO A CARMEN DI PIETRO DI PRIMA MATTINA - lovetalkyeol : PAUSA IN CHE SENSO XIAOJASMINE VI RICORDA CARMEN DI PIETRO - varioust0rms : @myssstanelenoir ho visto la notifica e volevo commentare 'COME CARMEN DI PIETRO!!!!!' poi ho aperto la notifica sei troppo avanti - ayrinl : RT @MarcoMm: Ne parliamo in studio con Roberta Beta, Gianrico Carofiglio, Carmen di Pietro e Gegia. - MarcoMm : Ne parliamo in studio con Roberta Beta, Gianrico Carofiglio, Carmen di Pietro e Gegia. -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Pietro Carmen Di Pietro Instagram, selfie paradisiaco: «Più sensuale di Sophia Loren...» UrbanPost Radio Globo: Carmen Di Pietro distrugge Albachiara (Video)

Nella fattispecie stiamo parlando di Radio Globo, che ha portato Carmen Di Pietro ad esibirsi nel terzo appuntamento del “Karaoca” dopo aver magistralmente eseguito “Maracaibo” e “50 Special”. Voi ...

