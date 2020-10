Napoli, è una Real Sociedad nel segno di Guardiola (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luis Arconada in porta, Murillo e Olaizola sulle fasce, Cortabarria e Gorriz al centro della difesa. Bakero, Zubillaga e Zamora a centrocampo. Uralde, Satrustegui e Lopez Ufarte in attacco. Era ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luis Arconada in porta, Murillo e Olaizola sulle fasce, Cortabarria e Gorriz al centro della difesa. Bakero, Zubillaga e Zamora a centrocampo. Uralde, Satrustegui e Lopez Ufarte in attacco. Era ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli una Lockdown a Milano e Napoli, la risposta di Speranza ai sindaci: «Focus specifico sulle due città» Corriere della Sera La Roma porta le mascherine nelle scuole

Gattuso: "Servirà un grande Napoli"

Lavoro:de Magistris,chiede incontro con Catalfo e Provenzano

L'ex pm prosegue sottolineando che "da diversi anni, l'Amministrazione comunale di Napoli ha avviato un'importante riflessione sul ruolo dei Comuni nella filiera integrata dei servizi lavoro, welfare, ...

