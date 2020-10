La Bce lascia invariati i tassi di interesse (Di giovedì 29 ottobre 2020) . Lagarde: “Il Recovery Fund deve essere accompagnato da riforme”. FRANCOFORTE (GERMANIA) – . Come riferito dalla Banca Centrale Europea, l’ultima riunione di politica monetaria non ha cambiato nulla rispetto ai mesi scorsi. Il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a 0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. “Nell’attuale scenario – si legge nel documento, riportato dall’Ansa – valuteremo i tati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercati dei cambi. A dicembre sulla base dei dati la Bce rivedrà i propri strumenti come adeguato“. Lagarde: “La risalita dei contagi presenta nuove sfide” Al termine della riunione di politica monetaria, Christine Lagarde è intervenuta in conferenza stampa: “La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) . Lagarde: “Il Recovery Fund deve essere accompagnato da riforme”. FRANCOFORTE (GERMANIA) – . Come riferito dalla Banca Centrale Europea, l’ultima riunione di politica monetaria non ha cambiato nulla rispetto ai mesi scorsi. Il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a 0,50% e quello sui prestiti marginali a 0,25%. “Nell’attuale scenario – si legge nel documento, riportato dall’Ansa – valuteremo i tati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercati dei cambi. A dicembre sulla base dei dati la Bce rivedrà i propri strumenti come adeguato“. Lagarde: “La risalita dei contagi presenta nuove sfide” Al termine della riunione di politica monetaria, Christine Lagarde è intervenuta in conferenza stampa: “La ...

