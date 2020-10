Covid | scoperta una nuova variante di Sars Cov2 Il viaggio dalla Spagna al resto d’Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Se la scorsa è estate i fossimo stati un po’ più “prudenti” in Europa durante le vacanze e un po’ più attenti e tempestivi nell’identificare i contagi, questa seconda ondata sarebbe stata probabilmente meno drammatica. È almeno questo quanto suggerisce uno studio condotto da ricercatori svizzeri e spagnoli, rispettivamente dell’Università di Basilea e dell’Istituto di Biomedicina di Valencia. Gli studiosi hanno infatti individuato unadi-CoV-2 che all’inizio dell’estate ha iniziato a diffondersi in molti paesi europei, con la complicità probabilmente del turismo in. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul sito di pre-stampa medRxiv e sono stati riportati dal Financial Times. La ...