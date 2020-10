Pronto soccorso affollati: ora Zangrillo svela la verità (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Federico Garau Ancora una volta il primario del San Raffaele cerca di riportare la calma, riferendo dati oggettivi: "Non dobbiamo perdere la razionalità. Abbiamo tutti il dovere di dare delle informazioni corrette, non c'è in questo momento il disastro" Mentre proseguono i toni allarmistici ed il governo impone una nuova stretta nonostante il crescente malcontento e la disperazione degli italiani, il dottor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, continua a far sentire la propria voce, affermando ancora una volta che in questo momento non ci troviamo in alcuna emergenza sanitaria. Intervenuto a "La Vita in diretta", programma in onda su Rai1, il medico ha risposto in questo modo a coloro che si dicono preoccupati per l'incremento delle telefonate al 118:"Noi vediamo che il 60% dei pazienti ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Federico Garau Ancora una volta il primario del San Raffaele cerca di riportare la calma, riferendo dati oggettivi: "Non dobbiamo perdere la razionalità. Abbiamo tutti il dovere di dare delle informazioni corrette, non c'è in questo momento il disastro" Mentre proseguono i toni allarmistici ed il governo impone una nuova stretta nonostante il crescente malcontento e la disperazione degli italiani, il dottor Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, continua a far sentire la propria voce, affermando ancora una volta che in questo momento non ci troviamo in alcuna emergenza sanitaria. Intervenuto a "La Vita in diretta", programma in onda su Rai1, il medico ha risposto in questo modo a coloro che si dicono preoccupati per l'incremento delle telefonate al 118:"Noi vediamo che il 60% dei pazienti ...

