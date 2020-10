Lazio, incubo Covid: spunta il possibile retroscena sul contagio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Lazio è volata in Belgio decimata per la gara di Champions League: si attende il comunicato sull’esito dei tamponi Immobile, Luis Alberto, Andreas Pereira, Djavan Anderson, Manuel Lazzari, reduci dal tampone Uefa. Assenti anche Lucas Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi e Armini alle prese con sintomi influenzali e disturbi intestinali. Questa la lista degli assenti, per ora, in casa Lazio verso il Bruges. Si teme un contagio molto diffuso. Come riportato da Il Corriere dello Sport, si parlerebbe di un contagio partito da una cena romana tra le mogli dei calciatori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laè volata in Belgio decimata per la gara di Champions League: si attende il comunicato sull’esito dei tamponi Immobile, Luis Alberto, Andreas Pereira, Djavan Anderson, Manuel Lazzari, reduci dal tampone Uefa. Assenti anche Lucas Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi e Armini alle prese con sintomi influenzali e disturbi intestinali. Questa la lista degli assenti, per ora, in casaverso il Bruges. Si teme unmolto diffuso. Come riportato da Il Corriere dello Sport, si parlerebbe di unpartito da una cena romana tra le mogli dei calciatori. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Incubo #Covid per la Lazio di #Inzaghi in vista della #Champions: attesa per cinque tamponi - capuanogio : Vigilia #Lazio stravolta dall’incubo #Covid19. In corso controanalisi ma ci sono dubbi sulla possibilità di poter f… - serpicofra : RT @capuanogio: Vigilia #Lazio stravolta dall’incubo #Covid19. In corso controanalisi ma ci sono dubbi sulla possibilità di poter far arriv… - Solo_La_Lazio : ?? Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola ?? 'Incubo Covid Lazio decimata' ?? Foto - ILOVEPACALCIO : Prima Pagina Corriere dello Sport: '#Inter, si fa dura. Incubo Covid, #Lazio decimata' -