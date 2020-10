Fiorentina-Padova: primo gol in viola per Callejon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Josè Maria Callejon sigla la sua prima rete con la maglia della Fiorentina: lo spagnolo segna il 2-0 contro il Padova Ci mette poco Josè Maria Callejon per segnare la sua prima rete con la maglia della Fiorentina. L’esterno spagnolo, ex Napoli, è arrivato in viola nell’ultima giornata di mercato. Al 31′ della sfida al Padova, Callejon piega le mani a Vannucchi e mette a segno la rete del raddoppio nella sfida di Coppa Italia, dopo l’iniziale vantaggio di Venuti. 📸💜 primo goal in maglia viola al Franchi per Jose Maria Callejón Fiorentina 🆚 Padova 2️⃣-0️⃣#Forzaviola ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Josè Mariasigla la sua prima rete con la maglia della: lo spagnolo segna il 2-0 contro ilCi mette poco Josè Mariaper segnare la sua prima rete con la maglia della. L’esterno spagnolo, ex Napoli, è arrivato innell’ultima giornata di mercato. Al 31′ della sfida alpiega le mani a Vannucchi e mette a segno la rete del raddoppio nella sfida di Coppa Italia, dopo l’iniziale vantaggio di Venuti. 📸💜goal in magliaal Franchi per Jose Maria Callejón2️⃣-0️⃣#Forza...

