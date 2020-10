Probabili formazioni Inter-Parma: sesta giornata Serie A 2020/21 (Di martedì 27 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Parma, match della sesta giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 18:00 di sabato 31 ottobre nella cornice di San Siro. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Inter – Fermo Sensi per un risentimento muscolare, arruolabili per sabato Gagliardini e Radu negativi al tampone dopo Young, Hakimi e Nainggolan. Sulla fascia sinistra Young, Perisic e Darmian si giocheranno una maglia da titolare, con l’inglese leggermente avvantaggiato. Sulla trequarti, invece, Vidal dovrebbe spuntarla su Eriksen. Parma – Turno di Coppa Italia che vede impegnata mercoledì la squadra emiliana, solo da ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Ledi, match delladi/21. Si gioca alle 18:00 di sabato 31 ottobre nella cornice di San Siro. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Fermo Sensi per un risentimento muscolare, arruolabili per sabato Gagliardini e Radu negativi al tampone dopo Young, Hakimi e Nainggolan. Sulla fascia sinistra Young, Perisic e Darmian si giocheranno una maglia da titolare, con l’inglese leggermente avvantaggiato. Sulla trequarti, invece, Vidal dovrebbe spuntarla su Eriksen.– Turno di Coppa Italia che vede impegnata mercoledì la squadra emiliana, solo da ...

forumJuventus : #JuveBarcellona, domani ore 21. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Morata in attacco e Kulusevski… - junews24com : Cristiano Ronaldo out in Juve-Barcellona: chi potrebbe schierare Pirlo - - infoitsport : Fiorentina-Padova: probabili formazioni e dove vederla | Calcio Style - Notizie e news calcio - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Le italiane in Europa, tutte le ultime LIVE! Cristiano Ronaldo out col Barça - Spezia_1906 : ?????? I probabili 22 di #SpeziaCittadella #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Partita LIVE Shakhtar Donetsk-Inter in tempo reale: 0-0, l’Inter spreca e non passa

Partita Champions Skakhtar Donetsk-Inter minuto per minuto. Diretta LIVE Partita Live Shakhtar Donetsk-Inter – Secondo turno di Champions League per l’Inter di Antonio Conte che dopo la vittoria in ca ...

Fiorentina-Padova, le probabili formazioni: Vasic dal 1', ampio turnover

PADOVA (4-3-2-1): Vannucchi; Fazzi, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro; M.Mandorlini, Vasic, Hallfredsson; Buglio, Santini; Soleri. A disposizione: Burigana, Merelli, Biancon, Curcio, Della Latta, German ...

Partita Champions Skakhtar Donetsk-Inter minuto per minuto. Diretta LIVE Partita Live Shakhtar Donetsk-Inter – Secondo turno di Champions League per l’Inter di Antonio Conte che dopo la vittoria in ca ...PADOVA (4-3-2-1): Vannucchi; Fazzi, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro; M.Mandorlini, Vasic, Hallfredsson; Buglio, Santini; Soleri. A disposizione: Burigana, Merelli, Biancon, Curcio, Della Latta, German ...