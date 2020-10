Borussia Moenchegladbach-Real Madrid: gol di Thuram è 1-0 (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Real Madrid è sotto anche in casa del Borussia Moenchegladbach. Nel match valevole per la seconda giornata della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Zinedine Zidane vengono sorpresi dalla verticalizzazione improvvisa di Plea che di prima intenzione serve Thuram: il figlio di Lilian con una gran conclusione trova il gol dell’1-0 e complica pesantemente i piani di Sergio Ramos e compagni. Spettatrice interessata l’Inter di Antonio Conte. In alto il VIDEO delg ol. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilè sotto anche in casa del. Nel match valevole per la seconda giornata della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Zinedine Zidane vengono sorpresi dalla verticalizzazione improvvisa di Plea che di prima intenzione serve: il figlio di Lilian con una gran conclusione trova il gol dell’1-0 e complica pesantemente i piani di Sergio Ramos e compagni. Spettatrice interessata l’Inter di Antonio Conte. In alto ildelg ol.

