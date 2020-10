Emily Ratajkowski è incinta, ma non vuole rivelare il sesso del bambino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fermi tutti: Emily Ratajkowski è incinta. Lo rivela lei stessa su Vogue Us, prima di raccontare come si sente e perché lei e suo marito hanno deciso di non rivelare il sesso del bambino/a. «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è: “Che cosa vorreste, maschio o femmina?”. Noi ci divertiamo a rispondere che non conosceremo il sesso di nostro figlio fino a quando avrà 18 anni e che ce lo faranno sapere loro. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi - o che cosa - stia crescendo nella mia pancia», scrive Emily Ratajkowski su Vogue ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fermi tutti:. Lo rivela lei stessa su Vogue Us, prima di raccontare come si sente e perché lei e suo marito hanno deciso di nonildel/a. «Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono, la loro prima domanda dopo “Congratulazioni” è: “Che cosa vorreste, maschio o femmina?”. Noi ci divertiamo a rispondere che non conosceremo ildi nostro figlio fino a quando avrà 18 anni e che ce lo faranno sapere loro. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi - o che cosa - stia crescendo nella mia pancia», scrivesu Vogue ...

La mia vita da anni oscilla tra due estremi opposti: stravolgere totalmente il mio look e «no, no non ci penso nemmeno. Se non sto bene io non esco più di casa per mesi». Ovviamente il secondo pensier ...

Sei in cerca di un'ispirazione per la tua prossima giacca dell' inverno 2021? Un look da gita fuori porta sfoderato dalla regina dello street style newyorchese Emrata ti indica la via: è North Face il ...

