Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'inglese Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia di ciclismo conclusosi a Milano con la 21esima tappa, una cronometro individuale partita da Cernusco sul Naviglio. L'australiano Jai Hindley era partito in maglia rosa, ma Hart, 25enne del team Ineos Grenadiers è riuscito a strappargliela. Quella di Geoghegan Hart è stata una vittoria conquistata, chilometro dopo chilometro, sulle strade del Giro visto che, l'inglese, era partito per sostenere la causa di Geraint Thomas, punta di diamante del Team Ineos ma ritiratosi presto per colpa di una malfidata borraccia. Hart ha dimostrato di essere uno degli corridori più forti del gruppo, non solo in salita, rafforzando tappa dopo tappa la sua candidatura al successo finale. Una bella rivincita dopo la il ritiro ...

