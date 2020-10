Le pagelle del Napoli – Insigne il migliore | Osimhen grande assente

Leggi su anteprima24

Benevento – Successo in rimonta per ilche piega il Benevento al Ciro Vigorito grazie ai gol di Lorenzoe Petagna. Di seguito ledegli azzurri: Meret 6: Chiamato in causa poche volte, provvidenziale nel finale sulla punizione di Sau che ha chiuso la partita. Di Lorenzo 6: Funziona l'asse con Lozano, ma deve anche guardarsi dalle accelerazioni di Caprari e Foulon che non gli rendono la vita facile nel primo tempo. Manolas 6,5: Nel primo tempo il suo stacco aereo si spegne sulla traversa. Attento in fase difensiva, al netto dell'intervento in ritardo su Di Serio. Koulibaly 6: Fa valere il fisico nell'uno contro uno con Lapadula. Gara tutto sommato sufficiente dopo le recentissime critiche. Mario Rui 6,5: Vince il duello con Letizia ...