Campania | nuova ordinanza di De Luca | non si adegua al Governo

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 25 ottobre 2020) Arriva l’numero 85 del presidente della Regione Vincenzo De. Il provvedimento recepisce solo in parte le nuove disposizioni del Dpcm emanato dal. Resta infatti l’obbligo di chiusura per le attività commerciali alle 23 e non alle 18, come invece vale per il resto del territorio nazionale. Resta inoltre confermato il divieto di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.