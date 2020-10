Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 24 OTTOBREORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SULLA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E POMEZIA NEI DUE SENSI MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA PROVINCIALE BRACCIANESE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DEL CASALE DI SANT’ANGELO ...