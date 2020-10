Sesso | perché fa bene e quante volte farlo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il sesso fa bene. Sgombriamo il campo da ogni possibile dubbio. Anche di questi tempi, in cui è messo in discussione dalla minaccia del Covid-19 che aleggia sopra le nostre teste, fare sesso (in tutta sicurezza) è un vero toccasana per la salute.