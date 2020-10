Scontri a Napoli, il viceministro Mauri: Azioni non spontanee ma preordinate (Di sabato 24 ottobre 2020) “Quanto accaduto la scorsa notte a Napoli è gravissimo. L’aggressione alle Forze dell’Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali. E così verranno trattati. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di Azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell’estremismo politico”. Così il Vice Ministro dell’interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri, sull’aggressione alle Forze dell’ordine compiuta a Napoli questa notte. “Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto”, aggiunge ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) “Quanto accaduto la scorsa notte aè gravissimo. L’aggressione alle Forze dell’Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali. E così verranno trattati. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell’estremismo politico”. Così il Vice Ministro dell’interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo, sull’aggressione alle Forze dell’ordine compiuta aquesta notte. “Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto”, aggiunge ...

SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - ciropellegrino : Non date a Fiore e #ForzaNuova tutto sto potere che a #Napoli non hanno: sono 4 gatti. Dietro alle proteste e agli… - SimonaSodano3 : RT @rtl1025: ?? Due persone sono state arrestate dalla #Digos per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che si sono verificati ne… - cav_jesus : Dagli scontri a Napoli e dall'intervista di Lucia Annunziata a De Magistris mentre il tutto si compiva abbiamo impa… -