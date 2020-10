Jennifer Aniston, un messaggio molto chiaro a tutto il popolo americano (Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo . Jennifer Aniston ha voluto mandare un messaggio davvero molto chiaro a tutti gli elettori americani: la foto non lascia più dubbi. Jennifer Aniston su Instagram, “Io ho votato”. Si mostra col volto coperto dalla mascherina mentre imbuca il suo voto, seguendo le nuove modalità di votazione imposte dalle norme per la prevenzione del diffondersi della … Leggi su youmovies (Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo .ha voluto mandare undavveroa tutti gli elettori americani: la foto non lascia più dubbi.su Instagram, “Io ho votato”. Si mostra col volto coperto dalla mascherina mentre imbuca il suo voto, seguendo le nuove modalità di votazione imposte dalle norme per la prevenzione del diffondersi della …

