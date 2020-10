Guerriglia urbana a Napoli nelle protesta contro il coprifuoco: cassonetti a fuoco e lancio di sassi e bottiglie contro la polizia. Il video (Di sabato 24 ottobre 2020) Il coprifuoco deciso dal presidente della Campania De Luca e lo spettro di un secondo lockdown hanno portato in strada almeno un migliaio di persone a Napoli. Se le intenzioni della maggior parte dei manifestanti non erano violente, sono bastate poche decine di persone, appartenenti a frange di tifoserie organizzate e clan della zona, a mettere a ferro e fuoco il quartiere di Santa Lucia, sede della Regione Campania. Poco più di 50 agenti si sono trovati accerchiati su più fronti. L’obiettivo, simbolico, era il Palazzo dell’ente regionale. Quella che doveva essere una chiusura silenziosa della città, con il coprifuoco che scattava alle 23 si è trasformata in una Guerriglia urbana, con forze dell’ordine e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ildeciso dal presidente della Campania De Luca e lo spettro di un secondo lockdown hanno portato in strada almeno un migliaio di persone a. Se le intenzioni della maggior parte dei manifestanti non erano violente, sono bastate poche decine di persone, appartenenti a frange di tifoserie organizzate e clan della zona, a mettere a ferro eil quartiere di Santa Lucia, sede della Regione Campania. Poco più di 50 agenti si sono trovati accerchiati su più fronti. L’obiettivo, simbolico, era il Palazzo dell’ente regionale. Quella che doveva essere una chiusura silenziosa della città, con ilche scattava alle 23 si è trasformata in una, con forze dell’ordine e ...

