Clizia Incorvaia e Paolo CIavarro vicini al matrimonio | interviene Eleonora Giorgi | “Non sapevo nulla”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 24 ottobre 2020) Sul settimanale Oggi,hanno rilasciato un’intervista doppia in cui è emersa anche la questione relativa all’ipoteticocon. In questi giorni, infatti, è circolata una voce in merito a possibili fiori d’arancio per i due ragazzi. Ebbene, sulla questione è intervenuta anche mamma, che da sempre è stata considerata una figura un po’ ingombrante nella vita di suo figlio. L’attrice ha detto di non essere a conoscenza di questa lieta novella., in seguito, ha chiarito la vicenda. Le ipotesi ditraDa un po’ di giorni si è ...