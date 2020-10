Antonella Clerici momenti di imbarazzo in studio, lei ha uno slancio spontaneo ma viene interrotta e fa un passo indietro (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonella Clerici è ritornata ad essere la regina del mezzogiorno. Dopo anni alla conduzione de “La prova del cuoco” e dopo un’interruzione abbastanza lunga dovuta ad una sua scelta personale, eccola di nuovo tra i fornelli, il suo regno. Antonella Clerici che era stata sostituita da Elisa Isoardi alla “Prova del cuoco” aveva detto che, dopo la tragica morte del suo amico fraterno, Fabrizio Frizzi, aveva rivisto la scala delle sue priorità alla cui cima troneggiano gli affetti, l’amore infinito per la figlia Maelle e quello per il suo compagno. Ma poi la nostalgia della Tv si è fatta sentire ed ecco che è ritornata a presentare e a tenere compagnia nel mezzogiorno di Rai 1. Antonella Clerici alla conduzione de ... Leggi su baritalianews (Di sabato 24 ottobre 2020)è ritornata ad essere la regina del mezzogiorno. Dopo anni alla conduzione de “La prova del cuoco” e dopo un’interruzione abbastanza lunga dovuta ad una sua scelta personale, eccola di nuovo tra i fornelli, il suo regno.che era stata sostituita da Elisa Isoardi alla “Prova del cuoco” aveva detto che, dopo la tragica morte del suo amico fraterno, Fabrizio Frizzi, aveva rivisto la scala delle sue priorità alla cui cima troneggiano gli affetti, l’amore infinito per la figlia Maelle e quello per il suo compagno. Ma poi la nostalgia della Tv si è fatta sentire ed ecco che è ritornata a presentare e a tenere compagnia nel mezzogiorno di Rai 1.alla conduzione de ...

