Sotto i 700 euro l’iPhone 11 su Amazon questo giovedì (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sono interessanti indicazioni stamane per chi sta pensando di acquistare un iPhone 11, grazie ad un’offerta Amazon che potrebbe fare la differenza per chi sta valutando da tempo la possibilità di procedere con l’ordine del dispositivo. Dopo diverse settimane fatte di rialzi e di promozioni solo in parte allettanti, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare di recente sul nostro sito, oggi 22 ottobre l’occasione potrebbe rivelarsi ghiotta per il pubblico italiano che ama il mondo Apple. Nuovo abbassamento del prezzo per iPhone 11 su Amazon il 22 ottobre Ci sono molti aspetti interessanti da mettere in evidenza a proposito della nuova offerta per iPhone 11 su Amazon. Ad esempio, il dispositivo, di suo, è sceso nuovamente Sotto la soglia dei 710 euro, almeno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sono interessanti indicazioni stamane per chi sta pensando di acquistare un iPhone 11, grazie ad un’offertache potrebbe fare la differenza per chi sta valutando da tempo la possibilità di procedere con l’ordine del dispositivo. Dopo diverse settimane fatte di rialzi e di promozioni solo in parte allettanti, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare di recente sul nostro sito, oggi 22 ottobre l’occasione potrebbe rivelarsi ghiotta per il pubblico italiano che ama il mondo Apple. Nuovo abbassamento del prezzo per iPhone 11 suil 22 ottobre Ci sono molti aspetti interessanti da mettere in evidenza a proposito della nuova offerta per iPhone 11 su. Ad esempio, il dispositivo, di suo, è sceso nuovamentela soglia dei 710, almeno ...

