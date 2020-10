Sardegna verso un lockdown di 15 giorni: l'ordinanza entro sabato (Di giovedì 22 ottobre 2020) CAGLIARI - entro uno o due giorni, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati ieri per frenare la salita dei contagi da Coronavirus : è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CAGLIARI -uno o due, il presidente della RegioneChristian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati ieri per frenare la salita dei contagi da Coronavirus : è ...

SkyTG24 : Coronavirus, Sardegna verso un lockdown di 15 giorni: nel weekend attesa l’ordinanza - petergomezblog : Coronavirus, la diretta – Sardegna verso misure drastiche nel week end - UnioneSarda : #Sardegna - In arrivo l'ordinanza di Solinas: si va verso un nuovo lockdown - planetpaul65 : RT @repubblica: Sardegna, verso 15 giorni di lockdown. Il governatore Solinas: 'Sarà uno stop and go' [aggiornamento delle 16:25] https://t… - GFabrygherardi : RT @CesareSacchetti: Solinas prepara un'ordinanza per chiudere la Sardegna per 15 giorni. La Sardegna è una delle regioni più povere d'Euro… -