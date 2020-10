Rapid Vienna- Arsenal 1-2: i gunners vincono in rimonta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Comincia i bene l’avventura dell’Arsenal in Europa League. I gunners vincono in rimonta sul campo del Rapid Vienna e conquistano i primi tre punti nel girone B. Succede tutto nella ripresa: vantaggio austriaco con Fountas, e poi in cinque minuti, l’ uno-due degli inglesi David Luiz e Aubemayamg. Primo tempo Sono stati i gunners a fare la partita come testimonia il possesso palla tutto a favore dell’ Arsenal, ma la supremazia si è rivelata piuttosto sterile, che ha prodotto un solo tiro in porta contro i due del Rapid Vienna che ha tenuto bene il campo meritando di chiudere in parità la prima frazione di gioco. Europa League, Rapid ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Comincia i bene l’avventura dell’in Europa League. Iinsul campo dele conquistano i primi tre punti nel girone B. Succede tutto nella ripresa: vantaggio austriaco con Fountas, e poi in cinque minuti, l’ uno-due degli inglesi David Luiz e Aubemayamg. Primo tempo Sono stati ia fare la partita come testimonia il possesso palla tutto a favore dell’, ma la supremazia si è rivelata piuttosto sterile, che ha prodotto un solo tiro in porta contro i due delche ha tenuto bene il campo meritando di chiudere in parità la prima frazione di gioco. Europa League,...

Il video delle azioni salienti di Rapid Vienna-Arsenal, match valido per la prima giornata dell’Europa League 2020/2021 e terminato 1-2. Rimonta straordinaria dei Gunners, frenati inizialmente ...

Rapid Vienna- Arsenal 1-2: i gunners vincono in rimonta

Comincia i bene l’avventura dell’Arsenal in Europa League. I Gunners vincono in rimonta sul campo del Rapid Vienna e conquistano i primi tre punti nel girone B. Succede tutto nella ripresa: vantaggio ...

