Genova, pronto soccorso allo stremo. Ambulanze in coda per ore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell'area genovese l'epidemia ha fatto registrare 299 casi ogni 100 mila abitanti. La Regione: in tre giorni altri 1200 letti di media intensità e 280 di rianimazione

Ultime Notizie dalla rete : Genova pronto Genova, pronto soccorso allo stremo. Ambulanze in coda per ore Il Secolo XIX Spostamenti e coprifuoco: così le Regioni preparano nuove chiusure

Gli enti locali mettono nel mirino i passaggi tra territori confinanti e la movida. Dopo i lockdown notturni decisi in Campania, Lazio e Lombardia e quelli di Genova, Torino e Roma ecco i nuovi provve ...

Pronto soccorso, la trincea sotto assedio

Ambulanze in fila, lunghe attese: “Rispetto alla primavera si presentano anche molti malati no Covid". Pronti i nuovi posti letto a Coronata ...

Gli enti locali mettono nel mirino i passaggi tra territori confinanti e la movida. Dopo i lockdown notturni decisi in Campania, Lazio e Lombardia e quelli di Genova, Torino e Roma ecco i nuovi provve ...Ambulanze in fila, lunghe attese: “Rispetto alla primavera si presentano anche molti malati no Covid". Pronti i nuovi posti letto a Coronata ...