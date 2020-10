Scuole | stop agli spostamenti tra province e ‘zona rossa’ ad Arzano | le decisioni di De Luca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti, mobilità trae zona rossa per: sono queste le anticipazioni sulla prossima ordinanza della Regione Campania rese note dall’Ufficio di Crisi. Di seguito, la nota stampa integrale: Si è svolto questa mattina un incontro con le organizzazioni sindacali della scuola nel corso del quale è stata espressa piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l’emergenza Covid. Nel corso dell’incontro sono state comunicate le prossime iniziative al vo dell’Unità di Crisi e che saranno oggetto dell’Ordinanza che sarà pubblicata a breve, di cui si anticipano i contenuti.Acquisiti i dati epidemiologici sulla scuola, che attestano un continuo aumento dei casi accertati che in alcuni territori sono ...