Scafati | sale a quota 153 il numero dei positivi Il sindaco Salvati | “Evitate uscite inutili”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –a 153 ildei casinel comune diche detiene il record di contagi in questo momento in provincia dirno. Negli ultimi due giorni il Comune guidato dalCristoforoha infatti registrato un incremento di 24 casi. In un appello alla popolazione il primo cittadino ha chiesto di ridurre le relazioni sociali evitando contatti inutili e limitando le. Naturalmente è stato rinnovato l’invito a utilizzare correttamente i disdi sicurezza. Anche le forze dell’ordine sono state sollecitate ad incrementare i controlli. L'articolo...

L'Occhio di Salerno

Il Covid non arretra e fa registrare un nuovo record di contagi nel Salernitano: sono 87 i nuovi infetti. E allarmante è anche il dato che comunica il sindaco Vincenzo Napoli: a Salerno – come t ...