Sanremo Giovani: ecco i 20 semifinalisti in gara ad Ama Sanremo. Fuori Francesco Monte

AmaSanremo, commissione I 20 semifinalisti di AmaSanremo sono stati selezionati. I loro nomi sono stati prescelti tra quelli dei 60 artisti che hanno preso parte alle audizioni live tenutesi nei giorni scorsi a Roma. Tra gli esclusi ci sono anche volti noti (per fortuna non ci sarà l'ex gieffino Francesco Monte) e la maggioranza degli ex talent (niente da fare ad esempio per Giulia Molino e Martina Attili). I 20 prescelti prenderanno parte al programma di seconda serata condotto da Amadeus su Rai1 a partire da giovedì 29 ottobre, per cinque serate. ecco i 20 ammessi ad AmaSanremo: Alioth – Titani Avincola – Goal Thomas Cheval – Acqua minerale Chico – Figli di Milano

