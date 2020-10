FIFA 21 ha un incredibile bug che sta facendo infuriare diversi giocatori (Di martedì 20 ottobre 2020) Non sarebbe FIFA 21 senza una serie di bug: è stato così per tanti capitoli della serie, con buona pace dei giocatori. Tuttavia quest'ultimo problema sta facendo perdere le staffe a moltissimi fan.Il redditor BuschLatte146 ha caricato una clip di FIFA 21 durante una partita nella modalità Squad Battle (la modalità di FUT che consente di giocare contro una squadra di un giocatore controllata però dalla CPU) che mostra un tiro in porta effettuato dal calcio d'inizio che finisce bloccato nell'angolo superiore, tra il palo e la traversa.Com'è inevitabile, questo bug manda in confusione anche i calciatori, portiere compreso, che iniziano a dimenarsi proprio sotto la palla sospesa in quello spazio senza fare nulla. Alla fine, la fisica di FIFA decide di attivarsi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Non sarebbe21 senza una serie di bug: è stato così per tanti capitoli della serie, con buona pace dei. Tuttavia quest'ultimo problema staperdere le staffe a moltissimi fan.Il redditor BuschLatte146 ha caricato una clip di21 durante una partita nella modalità Squad Battle (la modalità di FUT che consente di giocare contro una squadra di un giocatore controllata però dalla CPU) che mostra un tiro in porta effettuato dal calcio d'inizio che finisce bloccato nell'angolo superiore, tra il palo e la traversa.Com'è inevitabile, questo bug manda in confusione anche i calciatori, portiere compreso, che iniziano a dimenarsi proprio sotto la palla sospesa in quello spazio senza fare nulla. Alla fine, la fisica didecide di attivarsi ...

Eurogamer_it : In #FIFA21 un incredibile bug sta facendo infuriare diversi giocatori. - DanielPasinato : RT @DrWhi7es: Incredibile come, dopo anni di FUT Champions, EA permetta ancora di utilizzare i giocatori in prestito. Magari per FIFA 45 ri… - EnRiCoVOLP95 : RT @DrWhi7es: Incredibile come, dopo anni di FUT Champions, EA permetta ancora di utilizzare i giocatori in prestito. Magari per FIFA 45 ri… - hbk_89 : RT @DrWhi7es: Incredibile come, dopo anni di FUT Champions, EA permetta ancora di utilizzare i giocatori in prestito. Magari per FIFA 45 ri… - Haze_PASCA : RT @DrWhi7es: Incredibile come, dopo anni di FUT Champions, EA permetta ancora di utilizzare i giocatori in prestito. Magari per FIFA 45 ri… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA incredibile FIFA 21 – FUT Ultimate Team, la squadra più forte della Premier League 4news.it FIFA 21 ha un incredibile bug che sta facendo infuriare diversi giocatori

Non sarebbe FIFA 21 senza una serie di bug: è stato così per tanti capitoli della serie, con buona pace dei giocatori. Tuttavia quest'ultimo problema sta facendo perdere le staffe a moltissimi fan. Il ...

FIFA 21, un nuovo glitch scatena gag decisamente comiche

In FIFA 21 è emerso il glitch del pallone incastrato nel "sette", che scatena una gag veramente comica da parte dei giocatori in campo, incapaci di sbloccare la situazione.. FIFA 21 ha un nuovo ...

Non sarebbe FIFA 21 senza una serie di bug: è stato così per tanti capitoli della serie, con buona pace dei giocatori. Tuttavia quest'ultimo problema sta facendo perdere le staffe a moltissimi fan. Il ...In FIFA 21 è emerso il glitch del pallone incastrato nel "sette", che scatena una gag veramente comica da parte dei giocatori in campo, incapaci di sbloccare la situazione.. FIFA 21 ha un nuovo ...