Governo, via libera alla Manovra: altri 40 miliardi contro la pandemia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Governo dà il via libera alla Manovra. In ballo altri 40 miliardi, destinate a scuole, trasporti e sanità e stop alle cartelle esattoriali. Dopo la riunione notturna del Consiglio dei Ministri, durata oltre tre ore, e dopo aver esaminato il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, il Governo ha approvato la … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildà il via. In ballo40, destinate a scuole, trasporti e sanità e stop alle cartelle esattoriali. Dopo la riunione notturna del Consiglio dei Ministri, durata oltre tre ore, e dopo aver esaminato il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles, ilha approvato la … L'articolo proviene da Inews.it.

marcodimaio : Primo via libera del governo alla Legge di bilancio 20/21: 40 miliardi da investire in sanità, scuola, lavoro e inf… - Alberto_Cirio : Verifica della misurazione della temperatura a scuola: la sentenza del Tar dà ragione in via definitiva alla… - carlosibilia : Questa settimana Camera e Senato hanno dato il via libera alla #NaDef, il documento che consente al Governo di prog… - BasicLifeSupp : Via libera alla laurea abilitante in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia. Governo approva Ddl - Prof_IngTuccio : #Conte e il #governo si sono stancati di prendere sberle e critiche feroci da soli. Adesso tocca a #Regioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo via Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti della pandemia TGCOM Speciale scuola: Pd, si rifletta su rinvio concorso, rischi da aumento curva contagi

Alcune Regioni - continua l'esponente del Pd in una nota - stanno in questi giorni decidendo di chiudere le scuole in via precauzionale ... ci sembra la cosa più opportuna da fare. Invitiamo il ...

Regno Unito: premier scozzese Sturgeon chiede appoggio Ue per indipendenza (4)

Proprio perché il governo britannico è “determinato a voltare le spalle al consenso e alla solidarietà, la Scozia ha bisogno di una via alternativa”. Contrariamente all'Ue, “in cui i partner sono ...

Alcune Regioni - continua l'esponente del Pd in una nota - stanno in questi giorni decidendo di chiudere le scuole in via precauzionale ... ci sembra la cosa più opportuna da fare. Invitiamo il ...Proprio perché il governo britannico è “determinato a voltare le spalle al consenso e alla solidarietà, la Scozia ha bisogno di una via alternativa”. Contrariamente all'Ue, “in cui i partner sono ...