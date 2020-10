GF Vip: “Ho qualcosa da dirgli”. Stasera un ingresso a sorpresa nella casa (Di lunedì 19 ottobre 2020) GF Vip: Stasera nuovo ingresso nella casa, con l’ennesimo colpo di scena che lascerà tutti i concorrenti senza parole. Con chi il confronto? Si preannuncia una puntata scoppiettante Stasera. Quella del lunedì che apre la settimana delle sorprese. L’ennesima che lascerà senza parole sia i telespettatori che i concorrenti all’interno della casa. Pubblico che nella … L'articolo GF Vip: “Ho qualcosa da dirgli”. Stasera un ingresso a sorpresa nella casa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) GF Vip:nuovo, con l’ennesimo colpo di scena che lascerà tutti i concorrenti senza parole. Con chi il confronto? Si preannuncia una puntata scoppiettante. Quella del lunedì che apre la settimana delle sorprese. L’ennesima che lascerà senza parole sia i telespettatori che i concorrenti all’interno della. Pubblico che… L'articolo GF Vip: “Hoda dirgli”.unproviene da leggilo.org.

drakulaivo : RT @Papaverargemo: Vorrei intimare gli esseri dettisi Vip / ma poi vip per chi? / che ' hihihihi ho preso covid, hihihi forse al ristorante… - YuriAlessio15 : HO INCONTRATO I PIÙ VIP DEL MOMENTO PER TORNARE || YuriAle - Ladyshadow1985 : RT @Papaverargemo: Vorrei intimare gli esseri dettisi Vip / ma poi vip per chi? / che ' hihihihi ho preso covid, hihihi forse al ristorante… - Papaverargemo : Vorrei intimare gli esseri dettisi Vip / ma poi vip per chi? / che ' hihihihi ho preso covid, hihihi forse al risto… - spacetess : @swanvrose io ho il vip pass dimmelo su whatsapp secondo me hobi e jimin -

Ultime Notizie dalla rete : Vip “Ho Tv: Salvini, 'mi piace Leali ma non ho seguito vicenda Grande fratello' Affaritaliani.it