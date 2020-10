Dipendente del Cotugno di Napoli nega i contagi in Campania | cosa sappiamo di G D L

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il commento attribuito a unadeldista rimbalzando di bacheca in bacheca. Si tratta dello screenshot di una dichiarazione apparsa tra i commenti di un articolo de Il Riformista dal titolo: “, il coronavirus dilaga: 757. De Luca: “Servono medici e infermieri volontari””. Lo screenshot è stato catturato da un post pubblicato su Il Riformista. Il commento In pratica, secondo il commento di G.D.L., quanto riportato da Il Riformista sarebbe un falso. Ecco il commento: Non è vero niente. Io lavoro all’ospedalee lache stiamo appurando è che il Covid non ha più gli effetti che aveva a marzo. La gente si ...

