“Che vergogna…”. A Barbara D’Urso l’attacco è pesantissimo: “Un danno incalcolabile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Barbara D’Urso finisce sotto un attacco durissimo. La giornalista Selvaggia Lucarelli si è infatti scagliata contro la popolare conduttrice televisiva, criticandola non poco per ciò che propone durante le sue trasmissioni Mediaset. Il suo è un affondo che probabilmente susciterà la voglia di reazione da parte di Carmelita, che potrebbe replicare nelle prossime ore. La donna, che scrive articoli su ‘Il Fatto Quotidiano’ e sulla testata ‘TPI’, non riesce proprio ad accettare il suo modo di fare. La Lucarelli è convinta che proporre servizi di questo genere creerà problemi alle future generazioni. Già su Instagram, aveva contestato non poco la decisione di parlare di Fabrizio Corona, di Nina Moric e del loro figlio Carlos: “Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)D’Urso finisce sotto un attacco durissimo. La giornalista Selvaggia Lucarelli si è infatti scagliata contro la popolare conduttrice televisiva, criticandola non poco per ciò che propone durante le sue trasmissioni Mediaset. Il suo è un affondo che probabilmente susciterà la voglia di reazione da parte di Carmelita, che potrebbe replicare nelle prossime ore. La donna, che scrive articoli su ‘Il Fatto Quotidiano’ e sulla testata ‘TPI’, non riesce proprio ad accettare il suo modo di fare. La Lucarelli è convinta che proporre servizi di questo genere creerà problemi alle future generazioni. Già su Instagram, aveva contestato non poco la decisione di parlare di Fabrizio Corona, di Nina Moric e del loro figlio Carlos: “Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in ...

stanzaselvaggia : Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e “oddio ora scusa ti dev… - AnnalisaChirico : L'attrice israeliana Gadot contestata perché un'ebrea non può recitare nei panni di Cleopatra. L'antisemitismo semp… - pfmajorino : Il 29 agosto #Fontana parlava di riapertura degli stadi. Nel frattempo non faceva niente di serio per aiutare i Com… - luciensabre : RT @stanzaselvaggia: Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e “oddio ora scusa ti devo f… - Malchik666 : @repubblica Che vergogna. Voi di repubblica, non Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : “Che vergogna…” Cartello indecoroso consegnato al sindaco latinaoggi.eu