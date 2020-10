Nuovo DPCM: si va verso la chiusura di barbieri, palestre e centri estetici (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono ore decisive per il Nuovo DPCM in discussione al Consiglio dei Ministri. Il Governo Conte è consapevole che occorre un’ulteriore stretta per contenere la diffusione del virus. Siamo in piena seconda ondata e i numeri testimoniano una crescita esponenziale dei contagi. Coronavirus, in arrivo un Nuovo DPCM: ipotesi chiusura barbieri, palestre e centri estetici … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono ore decisive per ilin discussione al Consiglio dei Ministri. Il Governo Conte è consapevole che occorre un’ulteriore stretta per contenere la diffusione del virus. Siamo in piena seconda ondata e i numeri testimoniano una crescita esponenziale dei contagi. Coronavirus, in arrivo un: ipotesi… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - MediasetTgcom24 : Finito vertice a Palazzo Chigi, nuovo dpcm tra domenica-lunedì #coronavirus - PaoloBMb70 : Coronavirus, ultime notizie: arriva nuovo Dpcm, in Italia più di 10.000 nuovi contagi - Emanuel70123144 : RT @lercionotizie: #ultimora Stretta nel nuovo DPCM, Fontana non potrà favorire più di sei parenti -