Inter-Milan, il derby insolito con 1.000 spettatori: la cifra d'incasso che mancherà è spaventosa (Di sabato 17 ottobre 2020) Inter e Milan, il derby più difficile di sempre. Il mancato incasso per l'assenza di pubblico è pesantissimo. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020), ilpiù difficile di sempre. Il mancatoper l'assenza di pubblico; pesantissimo.

Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - GoalItalia : ??? Inter contro Milan ??? Chi ha avuto i giocatori più leggendari? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME È online il magazine del #DerbyMilano: foto, video, interviste e analisi tattiche per arriv… - wistonbishop : @marrus91 Ma gli altri anni non c'era il Milan,che quest'anno per me è sopra il Napoli, come Juve,Atalanta e Inter - svbastian_ : 3k contagi in Lombardia e i geni delle curve di Inter e Milan fanno assembramenti davanti allo stadio, la selezione… -