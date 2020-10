Federica Pellegrini in lacrime su Instagram: ‘Sono positiva al Covid’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con il volto rigato dalle lacrime Federica Pellegrini annuncia ai follower di essere risultata positiva al Covid-19. Un’altra sportiva dunque, dopo Valentino Rossi, è vittima del Coronavirus. La nuotatrice spiega i sintomi e come ha scoperto la propria positività. in riproduzione.... Il racconto di Federica Pellegrini positiva al Covid-19 “Scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia, ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con il volto rigato dalleannuncia ai follower di essere risultataal Covid-19. Un’altra sportiva dunque, dopo Valentino Rossi, è vittima del Coronavirus. La nuotatrice spiega i sintomi e come ha scoperto la propria positività. in riproduzione.... Il racconto dial Covid-19 “Scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia, ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e ...

