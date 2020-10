Antonello Valentini su Juventus-Napoli: “Verrà giocata” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’epilogo relativo alla mancata disputa di Juventus-Napoli di domenica 4 ottobre 2020 è giunto nel pomeriggio di mercoledì. La sentenza emanata dal Giudice Sportivo Mastrandrea ha dato ragione ai bianconeri, che hanno ottenuto la vittoria a tavolino. Ma si tratterebbe solo di un epilogo momentaneo, in quanto, come era ampiamente preventivabile, i partenopei avrebbero mosso ricorso nei confronti della decisione. Prossimamente, la questione verrà analizzata e valutata più attentamente e solo allora si potrà porre la parola fine a questa vicenda. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Allianz Stadium, stadio della Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’epilogo relativo alla mancata disputa didi domenica 4 ottobre 2020 è giunto nel pomeriggio di mercoledì. La sentenza emanata dal Giudice Sportivo Mastrandrea ha dato ragione ai bianconeri, che hanno ottenuto la vittoria a tavolino. Ma si tratterebbe solo di un epilogo momentaneo, in quanto, come era ampiamente preventivabile, i partenopei avrebbero mosso ricorso nei confronti della decisione. Prossimamente, la questione verrà analizzata e valutata più attentamente e solo allora si potrà porre la parola fine a questa vicenda. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, arriva l'offerta da urlo per Mbappé: 400 milioni LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'erede di Buffon arriva dalla Serie A Allianz Stadium, stadio della...

ilnapolionline : Antonello Valentini: 'L'intervento dell'Asl è legittimo, spero Juve-Napoli si giochi sul campo' -… - 17_Peppe : RT @napolista: Antonello Valentini: «Grave che Sandulli si sia espresso sul caso Napoli, deve astenersi in Appello» A Radio Crc: “C’è il ri… - FrancoGraziano3 : RT @napolista: Antonello Valentini: «Grave che Sandulli si sia espresso sul caso Napoli, deve astenersi in Appello» A Radio Crc: “C’è il ri… - napolista : Antonello Valentini: «Grave che Sandulli si sia espresso sul caso Napoli, deve astenersi in Appello» A Radio Crc: “… - FeliceRaimondo : Successivamente a queste dichiarazioni, Antonello Valentini, ex DG della FIGC, ha segnalato Piero Sandulli al Colle… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Valentini Antonello Valentini: «Grave che Sandulli si sia espresso sul caso Napoli, deve astenersi in Appello IlNapolista 'La classifica non può essere scritta dal Covid': bufera sul giudice Sandulli in vista del ricorso su Juve-Napoli

Ho già fatto presente il caso al collegio di garanzia della Figc, ma c'è il rischio che venga ricusato dai club", ha spiegato a Radio Crc l'ex dg della Nazionale Antonello Valentini.

Calciomercato Juventus, che botta: arriva la notizia che fa tremare i tifosi

E a tutto questo, ora si aggiunge anche un’altra notizia che fa tremare i tifosi bianconeri. – Come nostro solito, in questi giorni vi stiamo tenendo aggiornati su tutte le voci e le indiscrezioni di ...

Ho già fatto presente il caso al collegio di garanzia della Figc, ma c'è il rischio che venga ricusato dai club", ha spiegato a Radio Crc l'ex dg della Nazionale Antonello Valentini.E a tutto questo, ora si aggiunge anche un’altra notizia che fa tremare i tifosi bianconeri. – Come nostro solito, in questi giorni vi stiamo tenendo aggiornati su tutte le voci e le indiscrezioni di ...