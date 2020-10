Morta suor Stella de La Prova del Cuoco | il dolore di Antonella Clerici

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un periodo davvero difficile per, che solo ieri ha ricevuto in diretta la notizia della morte di Gianfranco De Laurentiis, suo mentore e amico. Oggi la conduttrice di È sempre mezzogiorno apprende della scomparsa di un’altra partner della sua vita professionale,, ex partecipante de Ladel, show ormai messo in soffitta, in cui aveva una rubrica con Andrea Mainardi, Il diavolo e l’acqua santa. A darne la notizia proprio il, che ricorda la sua compagna di scena su Instagram. Scomparsade LadelEra una figura nota in tv, dove aveva partecipato anche a Mattina in famiglia e I Fatti Vostri. ...