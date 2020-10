Meghan Markle, “i social come le droghe”: 1.700 dollari a persona per questa “perla” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Meghan Markle, “i social come le droghe”. Meghan Markle torna a far parlare di sé. La duchessa di Sussex, infatti, durante una video conferenza al summit “Most Powerful Women Next Gen”, organizzato dal magazine Fortune, ha affrontato il tema dei social. La moglie del principe Harry ha rivelato di non guardarli molto, per tenersi al riparo dal giudizio degli altri, ma poi ha aggiunto: “Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate”. L’ex attrice della serie americana Suits, infatti, ha chiuso i suoi profili personali nel 2018, qualche mese prima del matrimonio reale. Secondo la Markle, però, alcune persone abusano dei ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020), “ile droghe”.torna a far parlare di sé. La duchessa di Sussex, infatti, durante una video conferenza al summit “Most Powerful Women Next Gen”, organizzato dal magazine Fortune, ha affrontato il tema dei. La moglie del principe Harry ha rivelato di non guardarli molto, per tenersi al riparo dal giudizio degli altri, ma poi ha aggiunto: “Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate”. L’ex attrice della serie americana Suits, infatti, ha chiuso i suoi profilili nel 2018, qualche mese prima del matrimonio reale. Secondo la, però, alcune persone abusano dei ...

zazoomblog : Meghan Markle mostra le spalle e ci ricorda di non trascurare mai la pelle del corpo - #Meghan #Markle #mostra… - Joker__Reloaded : 'sta cojona arrampicatrice sociale merdosa di Meghan Markle lol - ilgiornale : Lady Colin Campbell è certa che Meghan Markle abbia imposto al suo staff una strategia per farla diventare la donna… - vogue_italia : Sapevate per esempio che Elisabetta si è innamorata di Filippo a 13 anni? - Italia_Notizie : Quando Meghan diceva: 'Voglio essere la più potente al mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle Kate Middleton o Meghan Markle: chi è la Royal più cercata su... Amica "Viaggia solo con sangue e alcol". La verità sugli spostamenti della Regina

Anche questa settimana arrivano le chicche dalla famiglia reale. Dai viaggi preparatissimi della Regina all'arrivo di Meghan a Palazzo ...

Meghan Markle mostra le spalle e ci ricorda di non trascurare mai la pelle del corpo

In una delle sue ultime apparizioni pubbliche Meghan ci lancia un monito: il «royal glow» non deve riguardare solo la pelle del viso ma anche quella del corpo. Non dimenticare mai di idratarla tutto l ...

Anche questa settimana arrivano le chicche dalla famiglia reale. Dai viaggi preparatissimi della Regina all'arrivo di Meghan a Palazzo ...In una delle sue ultime apparizioni pubbliche Meghan ci lancia un monito: il «royal glow» non deve riguardare solo la pelle del viso ma anche quella del corpo. Non dimenticare mai di idratarla tutto l ...