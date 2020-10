Ascolti tv mercoledì 14 ottobre: Italia-Olanda, Mare Fuori, Temptation Island 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ascolti tv mercoledì 14 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 14 ottobre 2020? Su Rai 1 è stata trasmessa la partita della Nations League Italia-Olanda (finita 1-1). Su Rai 2 una nuova puntata della serie tv Mare Fuori. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Mediaset ha risposto con Temptation Island 2020 su Canale 5; Stasera Italia su Rete 4; e il film Jack Reacher – La prova decisiva su Italia 1. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 14 ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)tv mercoledì 14: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 14? Su Rai 1 è stata trasmessa la partita della Nations League(finita 1-1). Su Rai 2 una nuova puntata della serie tv. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Mediaset ha risposto consu Canale 5; Staserasu Rete 4; e il film Jack Reacher – La prova decisiva su1. Ma chi ha totalizzato i maggioritv mercoledì 14 ...

