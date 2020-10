Covid-19, lo scoop di Giarrusso: “Stasera in Francia un nuovo lockdown” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Vi offro un piccolo scoop, mi risulta che stasera Emmanuel Macron con ogni probabilità annuncerà il lockdown per la Francia”. Queste le dichiarazioni shock di Dino Giarrusso a Myrta Merlino durante la trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7 in merito alla pandemia di Covid-19 che sta tornando ad avere ripercussioni anche in Italia. Il parlamentare europeo del M5s si è schierato a favore del nuovo Dpcm firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Siamo considerati in Europa e nel mondo come il Paese che ha affrontato meglio la pandemia. Vedo un signore che scuote la testa, ha ragione a farlo ma gli vorrei fare presente che in Olanda da ieri sono chiusi tutti i bar e i ristoranti, in Belgio dove mi trovo al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Vi offro un piccolo, mi risulta che stasera Emmanuel Macron con ogni probabilità annuncerà il lockdown per la”. Queste le dichiarazioni shock di Dinoa Myrta Merlino durante la trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7 in merito alla pandemia di-19 che sta tornando ad avere ripercussioni anche in Italia. Il parlamentare europeo del M5s si è schierato a favore delDpcm firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Siamo considerati in Europa e nel mondo come il Paese che ha affrontato meglio la pandemia. Vedo un signore che scuote la testa, ha ragione a farlo ma gli vorrei fare presente che in Olanda da ieri sono chiusi tutti i bar e i ristoranti, in Belgio dove mi trovo al ...

dottcorbelli : @fattoquotidiano @marcotravaglio @marco_pasciuti Perché è mai successo quanto si afferma? Ai tempi si era sempre af… - PsichiatraMilan : Covid e salute mentale. Allarme Oms: “A causa del virus interrotti i servizi in moltissimi paesi” - Vince7914 : @SinistroTOP, ecco il mio scoop, i mikranti, ci portano, la cura per il #COVID ma i giornali fassisti, non ne parle… - iocolivenews : Il Covid 19 ha cambiato anche il modo di fare agricoltura e proporsi sui mercati | @scoopit - atomuan : @stenric56 @pbecchi Ai tempi dei tuoi nonni c’era il covid? Sarebbe uno scoop -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoop Covid-19, lo scoop di Giarrusso: "Stasera in Francia un nuovo lockdown" Sportface.it Coronavirus, "questa sera lockdown in Francia": lo scoop a L'aria che tira di Myrta Merlino

Parlando della pandemia di coronavirus che sta tornando a farsi sentire anche in Italia, il parlamentare europeo del M5s ha difeso le misure previste dal nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e ha chie ...

Tutti i soldi del presidente: i redditi dei leader Usa da Washington in poi

Per diventare presidente degli Stati Uniti essere ricchi non è strettamente necessario: però aiuta. Ecco perché lo scoop del New York Times sulle tasse pagate da Donald Trump potrebbe avere effetti su ...

Parlando della pandemia di coronavirus che sta tornando a farsi sentire anche in Italia, il parlamentare europeo del M5s ha difeso le misure previste dal nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte e ha chie ...Per diventare presidente degli Stati Uniti essere ricchi non è strettamente necessario: però aiuta. Ecco perché lo scoop del New York Times sulle tasse pagate da Donald Trump potrebbe avere effetti su ...