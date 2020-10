Atp Sardegna 2020, Fognini: “Ci vuole tempo dopo l’intervento. Musetti? È migliorato tantissimo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Cercherò di mettercela tutta. E’ il classico spagnolo che sbaglia poco e corre tanto. In questo momento è un test che mi servirà molto”. Queste le parole di Fabio Fognini in vista del match contro Roberto Carballes Baena, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Sardegna 2020. Il taggiasco scenderà in campo oggi per l’esordio nel tabellone principale sulla terra rossa del Forte Village di Pula. “Sembra che le cose vadano un po’ meglio – ha detto Fognini parlando della sua condizione -. Ovviamente questo tempo umido, con un po’ di pioggerellina, non mi aiuta però so che devo passare da questa situazione. Sono qui, senza nessuna aspettativa, contento di poter competere di nuovo. Sono semplicemente contento di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Cercherò di mettercela tutta. E’ il classico spagnolo che sbaglia poco e corre tanto. In questo momento è un test che mi servirà molto”. Queste le parole di Fabioin vista del match contro Roberto Carballes Baena, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di. Il taggiasco scenderà in campo oggi per l’esordio nel tabellone principale sulla terra rossa del Forte Village di Pula. “Sembra che le cose vadano un po’ meglio – ha dettoparlando della sua condizione -. Ovviamente questoumido, con un po’ di pioggerellina, non mi aiuta però so che devo passare da questa situazione. Sono qui, senza nessuna aspettativa, contento di poter competere di nuovo. Sono semplicemente contento di ...

