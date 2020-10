'A 12 anni affetti da ludopatia'. Olbia approva il regolamento contro il gioco d'azzardo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) , Visited 66 times, 66 visits today, Notizie Simili: Ritiro delle pensioni di luglio per cognome, il… Blister porta monete: un modo semplice per… Agci Gallura: "Uscire dall'... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) , Visited 66 times, 66 visits today, Notizie Simili: Ritiro delle pensioni di luglio per cognome, il… Blister porta monete: un modo semplice per… Agci Gallura: "Uscire dall'...

DucaLibero : #GFVIP Ma queste come vivono? 'ste scene e tutti 'sti pianti neanche a 12 anni. L'amicizia e gli affetti sono un'al… - Alessalex36 : @cardetta_terry @Marcello742 @solodax Vabbè noi non siamo affetti dalla fobia da smartphone. Immagina a 15 anni ???? - CacaceMercury : @LucaBizzarri @Paolo_Bargiggia Eh vabbè...è un uomo in confusione totale da anni...purtroppo alcune vicende persona… - Gabriele79T : @lilly0971 Qui da noi l altro ieri 2...96 e 90 anni...ieri 2 tra i 40 e i 50 anni ma già affetti da gravi patologie... - popgiornale : Setta satanica strappava dagli affetti familiari bambine di 10 anni che poi venivano violentate e seviziate da pers… -