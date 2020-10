Coronavirus, i ricoveri superano quota 5 mila (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.901 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 1.282 in più di quelli fatti registrare ieri. Un aumento dovuto anche al numero superiore di tamponi effettuati: 112.544 contro gli 85.442 di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 365.467 le persone che hanno contratto il virus in Italia, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto quota 12.762.699. Il totale delle vittime è di 36.246, con il numero delle persone decedute per Coronavirus nelle ultime 24 ore è di 41. Attualmente i positivi in Italia sono 87.193, 81.603 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.076, 514 dei quali in terapia intensiva (+62 rispetto a ieri). La regione maggiormente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.901 i nuovi casi difatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 1.282 in più di quelli fatti registrare ieri. Un aumento dovuto anche al numero superiore di tamponi effettuati: 112.544 contro gli 85.442 di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 365.467 le persone che hanno contratto il virus in Italia, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto12.762.699. Il totale delle vittime è di 36.246, con il numero delle persone decedute pernelle ultime 24 ore è di 41. Attualmente i positivi in Italia sono 87.193, 81.603 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.076, 514 dei quali in terapia intensiva (+62 rispetto a ieri). La regione maggiormente ...

