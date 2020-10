Tennis | Nadal è ancora una volta il re di Parigi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Lo spagnolo ha vinto il Roland Garros per la 13esimain carriera Le chiavi del campo Philippe Chatrier hanno da 13 anni lo stesso padrone, Rafael. Il maiorchino ha conquistato, in una uggiosa domenicana d’ottobre, il suo tredicesimo Roland Garros raggiungendo anche quota 20 titoli Slam in carriera. “Vittima”di giornata Novak Djokovic, non uno a caso ma il numero uno delle classifiche ATP e detentore di 17 Slam e quindi a tre distanze da Rafa e Roger Federer. Il mancino, con la vittoria di domenica 11 ottobre, ha raggiunto quota venti come i Major vinti anche dall’amico – rivale di sempre Roger Federer che a fine match gli ha augurato il meglio e si è congratulato. View this post on Instagram I have always had the utmost respect for my friend ...