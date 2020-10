Euro U.21, contro l'Irlanda azzurrini in campo con U.20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) TIRRENIA (ITALPRESS) – Sarà l'Italia Under 20 a scendere in campo domani all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa (ore 17) contro l'Irlanda Under 21 in un match di qualificazione agli Europei di categoria. Lo ha deciso in via precauzionale la Figc “visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC”. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) TIRRENIA (ITALPRESS) – Sarà l'Italia Under 20 a scendere indomani all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa (ore 17)l'Under 21 in un match di qualificazione aglipei di categoria. Lo ha deciso in via precauzionale la Figc “visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC”. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa. La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito ...

CottarelliCPI : Mentre si impenna il numero dei contagiati, i negazionisti manifestano a Roma contro dittatura sanitaria, euro, eur… - 12LukyNumber : 'Dittatura!Regime!La galera della mascherina!'E manifestano contro la mascherina tutti con la mascherina per evitar… - Italpress : Euro U.21, contro l’Irlanda azzurrini in campo con U.20 - CorriereCitta : Euro U.21, contro l’Irlanda azzurrini in campo con U.20 - Black300Joe : @massimo61700856 Immane cazzata. IL prestito al CREDITORE PRIVILEGIATO ESM non finanzia la spesa corrente e dunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro contro Il rafforzamento pluriennale dell’euro contro la lira turca è giunto al capolinea? Proiezioni di Borsa The Outer Worlds 2 è attualmente in pre-produzione?

Peril on Gorgon, il primo DLC pubblicato per The Outer Worlds, mantiene tutti i pro e i contro che abbiamo già visto nel gioco base. La trama è intrigante, mentre i personaggi rimangono il vero punto ...

Euro U.21, contro l'Irlanda azzurrini in campo con U.20

TIRRENIA (ITALPRESS) – Sarà l’Italia Under 20 a scendere in campo domani all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa (ore 17) contro l’Irlanda Under 21 in un match di qualificazione agli Europei di ...

Peril on Gorgon, il primo DLC pubblicato per The Outer Worlds, mantiene tutti i pro e i contro che abbiamo già visto nel gioco base. La trama è intrigante, mentre i personaggi rimangono il vero punto ...TIRRENIA (ITALPRESS) – Sarà l’Italia Under 20 a scendere in campo domani all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa (ore 17) contro l’Irlanda Under 21 in un match di qualificazione agli Europei di ...