Covid, allarme in Francia. Si teme pure per Macron: giovedì ha incontrato un positivo. Ecco chi era (Di lunedì 12 ottobre 2020) In una Francia in cui la situazione Covid si fa sempre più critica arriva la notizia di una possibile esposizione del presidente Emmanuel Macron al contagio. Macron, infatti, giovedì scorso ha incontrato il presidente della Polinesia francese, Edouard Fritch, risultato poi positivo al coronavirus. Fritch, che alla partenza era negativo, è stato trovato positivo al suo ritorno ad Haiti, quando ha accusato febbre e dolori articolari. Oltre a Macron, ha incontrato anche il premier Jean Castex. L’Eliseo rassicura su rischio Covid per Macron Dall’Eliseo hanno assicurato che, nel corso dell’incontro con Fritch, sono state “scrupolosamente osservate” le regole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) In unain cui la situazionesi fa sempre più critica arriva la notizia di una possibile esposizione del presidente Emmanuelal contagio., infatti, giovedì scorso hail presidente della Polinesia francese, Edouard Fritch, risultato poial coronavirus. Fritch, che alla partenza era negativo, è stato trovatoal suo ritorno ad Haiti, quando ha accusato febbre e dolori articolari. Oltre a, haanche il premier Jean Castex. L’Eliseo rassicura su rischioperDall’Eliseo hanno assicurato che, nel corso dell’incontro con Fritch, sono state “scrupolosamente osservate” le regole ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. E Macron parla alla nazione. Il premier Castex: «Evitare il lockdown» Il Messaggero Sezze, dipendente comunale positivo: chiuso l'ufficio anagrafe

L’ufficio anagrafe del Comune di Sezze è stato interdetto al pubblico a causa della positività al covid-19 di un dipendente ... la conferma della positività che ha fatto scattare l’allarme. Lo stesso ...

Entro fine 2020 è "verosimile" che ci sia il vaccino contro il Covid-19. A dirlo è il vice direttore generale ... È una misura per mettere in allarme le persone - continua Ranieri Guerra - è un fatto ...

