Napoli | paziente covid bloccato in ambulanza | muore nel triage del Cotugno “Non ci sono posti”

E' finita in tragedia la vicenda del 70enne bloccato questa mattina in ambulanza a Napoli. L'uomo, paziente covid-19, è morto poco fa nel Triade dell'ospedale Cotugno dove aver tentato invano nelle ultime ore di ricoverarsi. A rivelarlo i familiari alla redazione di Tele Club Italia.

Nuovo attacco del quotidiano Libero al Sud Italia. Il pretesto, questa volta, è l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

''Questi ultimi - conclude - non possono avviare le procedure del caso perchè privi di una comunicazione da parte dell'Asl. E' così che il virus continuerà a diffondersi, per la lentezza con cui si ri ...

